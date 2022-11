Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



The Walt Disney Company ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Beim Unterhaltungsriesen Disney gebe es einen überraschenden Chefwechsel: Der langjährige Konzernlenker Bob Iger kehre wieder an die Spitze zurück. Iger habe sich bereit erklärt, noch einmal für zwei Jahre die Führung zu übernehmen, habe Disney in der Nacht zum Montag mitgeteilt. Er sei 15 Jahre lang Disney-Chef gewesen. Sein Nachfolger Bob Chapek sei zurückgetreten, habe es geheißen.Disney habe zuletzt weiter starkes Wachstum im wichtigen Streaming-Geschäft verbucht, leide jedoch unter hohen Kosten. Der jüngste Quartalsgewinn habe die Erwartungen der Börse verfehlt. Chapek habe daraufhin Sparmaßnahmen wie einen Einstellungsstopp und einen Stellenabbau angekündigt.Disney habe im zurückliegenden Quartal den Gewinn nur um ein Prozent auf 162 Millionen Dollar gesteigert. Der Grund dafür seien vor allem hohe Kosten gewesen, auch bei Streaming. Der Umsatz sei zwar um neun Prozent auf 20,2 Milliarden Dollar geklettert, sei allerdings ebenfalls schlechter ausgefallen als erwartet.Iger habe den Riesenkonzern Disney unter anderem durch den Kauf der Firmen hinter der "Star Wars"-Serie und der "Marvel"-Filme noch größer gemacht. Chapek, der zuvor für die Themenparks zuständig gewesen sei, habe 2020 als von Iger selbst bevorzugter Nachfolger übernommen. Zuletzt hätten sie aber laut Medienberichten im Streit gelegen.Die Aktie von Disney sei im Anschluss an die Quartalszahlen unter die Unterstützung von 90 Dollar gefallen. Das Corona-Tief bei 79,07 Dollar habe aber verteidigt und auch die 90-Dollar-Marke schnell zurückerobert werden können. Entwarnung gebe es aus charttechnischer Sicht allerdings noch nicht. Zunächst wäre der Sprung über die 38-Tage-Linie wichtig. Ein deutlich positives Signal würde aber erst der Sprung über die 200-Tage-Linie bringen. (Analyse vom 21.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link