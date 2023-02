Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

110,32 EUR +5,75% (09.02.2023, 13:40)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

111,78 USD +0,13% (08.02.2023, 22:04)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.02.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Kannan Venkateshwar von Barclays:Kannan Venkateshwar, Analyst von Barclays, erhöht das Kursziel für die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) von 98 auf 110 USD.Das Betriebsergebnis des Unternehmens sei besser ausgefallen als erwartet, was vor allem auf die Leistung der Themenparks zurückzuführen sei, aber der Fokus der Anleger habe in diesem Quartal eher auf potenziellen Ankündigungen zu strategischen Veränderungen gelegen, so der Analyst in einer Research Note.Disney habe ein neues Rahmenwerk für die Erwartungen vorgestellt, das eine bessere Sichtbarkeit in Bezug auf Kosten und Margen bieten sollte, aber es könnte nicht ohne Abstriche beim Umsatzwachstum gehen, meine das Unternehmen. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass Disneys "strategischer Schwenk" stark auf Kostensenkungen und weniger auf Umsatzwachstum ausgerichtet sei, was für die Anleger bei der derzeitigen Bewertung schwer zu akzeptieren sein dürfte.Kannan Venkateshwar, Analyst von Barclays, bewertet die Aktie von Walt Disney weiterhin mit dem Votum "equal-weight". (Analyse vom 09.02.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie: