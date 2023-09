Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (15.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Unterhaltungsriese Walt Disney habe Berichte über einen möglichen Verkauf der ABC-Gruppe und der dazugehörigen TV-Sender an Nexstar zurückgewiesen. "Jeder diesbezügliche Bericht ist unbegründet", habe der Konzern am Donnerstag in Burbank mitgeteilt. Disney habe sich aber offen gezeigt, eine Vielzahl von strategischen Optionen für die linearen Geschäftsbereiche in Betracht zu ziehen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei aber keine Entscheidung bezüglich der Veräußerung von ABC oder anderen Objekten gefallen, habe es weiter geheißen.Zuvor habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine eingeweihte Person berichtet, dass Disney Sondierungsgespräche über den Verkauf der ABC-Gruppe und der dazugehörigen TV-Sender an Nexstar geführt habe. Die Gespräche seien vorläufig und beinhalteten noch keine spezifische Bewertung, habe es weiter geheißen. Eine Sprecherin von Nexstar habe gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme abgelehnt.Die Aktie von Disney habe nach Bekanntwerden der Gerüchte klar zulegen können. Es sei im regulären Handel 1,2 Prozent nach oben gegangen auf 84,48 Dollar. Und auch nachbörslich sei der Disney-Aktie ein weiteres kleines Plus von 0,3 Prozent auf 84,70 Dollar gelungen. Aus charttechnischer Sicht laufe das Papier nun im Bereich von 85 Dollar auf einen ersten wichtigen Widerstand zu. Hier würden sowohl die Juli-Tiefpunkte als auch die 38-Tage-Linie verlaufen. Ein Sprung darüber wäre ein erstes positives Signal für die Aktie. Für eine deutliche Trendwende wäre jedoch auch der Ausbruch über die 200-Tage-Linie sowie den knapp darüber liegenden horizontalen Widerstand bei 95 Dollar wichtig. Scheitere die Aktie von Disney hingegen erneut am Widerstand bei 85 Dollar, dürfte ein erneuter Test der jüngsten Tiefs bei 79,75 Dollar anstehen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link