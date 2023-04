NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

99,57 USD +1,53% (21.04.2023, 22:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (24.04.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Steven Cahall, Analyst von Wells Fargo Advisors, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel stufen die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) von 141 auf 147 USD.Der US-Konzern werde mit Disney+, Hulu und ESPN Direct-to-Consumer bis zum Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von über 100 Mrd. USD und einen Gewinn von über 7 USD je Aktie erzielen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Walt Disney sei im Bereich Direct-to-Consumer massiv unterbewertet und stelle die beste Chance im Medienbereich dar. Wells Fargo Advisors empfehle dem Unternehmen, Hulu zu behalten, EPSN Direct-to-Consumer zu starten und den US-Markt zu dominieren. Die Schätzungen für Walt Disney dürften in den nächsten 24 Monaten weiter steigen. Das Kursziel von 147 USD erfordere keine Neubewertung der Aktie.Steven Cahall, Analyst von Wells Fargo Advisors, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Walt Disney-Aktie und hebt das Kursziel von 141 auf 147 USD an. (Analyse vom 24.04.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:90,67 EUR +0,08% (24.04.2023, 14:03)