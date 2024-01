Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

83,96 EUR +0,05% (04.01.2024, 12:16)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

91,65 USD +1,04% (03.01.2024)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (04.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Walt Disney-Aktie habe sich in den vergangenen Monaten von ihrem mehrjährigen Abwärtstrend etwas erholen können. In den letzten Wochen habe der Kurs eine bedeutende Unterstützung überwunden und stehe nun kurz davor, eine Trendlinie zu durchbrechen und damit ein Kaufsignal zu generieren.Nachdem der Kurs der Walt Disney-Aktie Mitte November den GD200 bei aktuell 89,76 Dollar habe zurückerobern können, habe er erstmal eine Verschnaufpause einlegen müssen und dadurch eine Abwärtskonsolidierung gebildet. Diese erstrecke sich über die November- und Dezember-Hochs bei 96,51 Dollar und 94,27 Dollar. Aktuell verlaufe die Abwärtstrendlinie bei rund 93,20 Dollar und somit nur noch 1,5 Prozent entfernt vom aktuellen Kurs.Zusätzlich positiv zu werten sei auch, dass die Walt Disney-Aktie nur noch drei Cent davon entfernt sei, ein Golden Cross zu bilden, was ebenfalls Aufwind sorgen dürfte.Aufgrund des starken Kursverfalls der letzten Jahre bleibt ein Kauf weiterhin spekulativ, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". Risikofreudige Trader könnten jedoch bei einem Ausbruch über die Trendlinie bei 93,20 Dollar mit einem Stopp bei 91 Dollar und einem ersten Kursziel bei 100,04 Dollar auf steigende Kurse spekulieren. Konservative Anleger sollten derweil an der Seitenlinie warten. (Analyse vom 04.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link