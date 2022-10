XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (19.10.2022/ac/a/n)



Die über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) hätten ein Abstrahleffekt auf die Aktie von Walt Disney gehabt. Die Letztere sei gestern deutlich angesprungen und über die 100-USD-Marke geklettert. Sollte sich der positive Trend fortsetzen, hätte die Aktie die Möglichkeit, da unten einen Boden einzuziehen und den Abwärtstrend zu knacken. Bei Walt Disney stehen auch die Quartalszahlen an und es wird nach den Netflix-Zahlen auf ein Wachstum bei den Abonnenten gehofft, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.10.2022)