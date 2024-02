Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (08.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der US-Entertainment-Konzern habe am Mittwoch nach US-Börsenschluss seinen Quartalsabschluss präsentiert. Die Zahlen könnten zwar nicht alle überzeugen, der Ausblick mache allerdings Hoffnung. Walt Disney habe u.a. eine Dividendenerhöhung und ein 3 Mrd. USD schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt.Der Ausblick komme an der Börse gut an. Die Walt Disney-Aktie habe im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als 7% auf 106,64 USD zugelegt. Damit hangele sie sich auch über das Mai-Hoch und nehme die 2023er-Jahreshöhen ins Visier.Walt Disney scheine den Turnaround zu schaffen. Dennoch stehe das Unternehmen im Streaming-Geschäft weiterhin weit hinter Netflix. Letztere bleibe eine laufende Empfehlung des "Aktionärs", bei Walt Disney sollten Anleger noch abwarten, so Martin Mrowka von Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: