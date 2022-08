Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

118,48 EUR +3,88% (12.08.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

117,58 EUR +1,84% (12.08.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

121,57 USD +3,30% (12.08.2022, 22:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (14.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Nach den starken Quartalszahlen mache der US-Medienkonzern an der Börse endlich wieder positiv auf sich aufmerksam. Am Freitag sei die Aktie mit einem Plus von 3,3% aus dem Handel gegangen, wodurch Walt Disney die beste Wochenperformance seit Dezember 2020 gelungen sei. Langfristig liege die Aktie jedoch deutlich hinter dem Markt.In den vergangenen fünf Jahren habe Walt Disney an der Börse 18% zugelegt - inklusive Dividenden seien es 22,5% gewesen. Währenddessen habe der S&P 500 (Dividenden eingerechnet) 89% zugelegt. Der Dow Jones komme auf einen Zuwachs von 71%.Der Grund für die Underperformance: Walt Disney sei besonders schwer von den Folgen der Corona-Krise betroffen gewesen. Die Unterhaltungsparks hätten lange schließen müssen und als sie wieder öffnen gedurft hätten, habe der Konzern strenge Sicherheitsmaßnahmen umsetzen müssen.Auch das Kinogeschäft, mit dem Walt Disney normalerweise jedes Jahr mehrere Milliarden einnehme, habe lange gelitten. Das habe auch Folgen für das Merchandisinggeschäft.Vom recht hohen 2023-KGV von 25 sollten sich die Anleger nicht irritieren lassen. Ab 2024 solle Disney+ schwarze Zahlen schreiben. Die Margen der Streaming-Sparte sollten dann Jahr für Jahr besser werden, da die hohen Anfangsinvestitionen massiv gesenkt werden könnten. Folglich stehe Walt Disney vor einer Neubewertung. Für den "Aktionär" sei die Aktie ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: