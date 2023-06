NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

88,83 USD -0,26% (28.06.2023, 22:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (29.06.2023/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Brandon Nispel von KeyBanc Capital Markets:Brandon Nispel, Analyst von KeyBanc Capital Markets, stuft die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) von "overweight" auf "sector-perform" zurück.Die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf Domestic Parks würden hoch erscheinen und das Abonnentenwachstum im Bereich Direct-to-Consumer sei ins Stocken geraten, so der Analyst in einer Research Note. Die Firma sage, dass Disney es versäumt habe, seine Streaming-Abwanderung im Vergleich zu anderen Anbietern zu differenzieren, während die Umstellung von ESPN auf Streaming "wesentlich schwieriger" sei als angenommen. Die Umfragen von KeyBanc würden eine geringe Bereitschaft der Verbraucher zeigen, für ESPN zu bezahlen. Das Unternehmen befürchte, dass sich die finanzielle Situation von Disney im Jahr 2024 wie im Jahr 2023 anfühle. Daher ziehe es KeyBanc vor, beiseite zu treten und auf weitere Katalysatoren zu warten, da der Kauf der Baisse ein Verlustgeschäft gewesen sei.Brandon Nispel, Analyst von KeyBanc Capital Markets, stuft die Walt Disney-Aktie von "overweight" auf "sector-perform" herab. (Analyse vom 29.06.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:80,99 EUR -0,49% (29.06.2023, 15:20)