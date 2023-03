unter folgendem Link.



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (31.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der Entertainment/Konzern habe mit Disney+ in Windeseile einen sehr erfolgreichen Streaming-Dienst auf die Beine gestellt. Walt Disney halte zudem aber auch noch die Mehrheit an der Video-on-Demand-Plattform Hulu. Die Schweizer UBS gehe davon aus, dass diese bald komplett Walt Disney gehören wird.Noch würden Walt Disney und Comcast den US-Streamingdienst als Joint Venture betreiben, wobei Disney bereits eine Mehrheit von rund 66% der Hulu-Anteile besitze. Laut der Übereinkunft aus dem Jahr 2019 könnten ab Januar 2024 jedoch beide Unternehmen den Verkauf des Comcast-Anteils an Disney in die Wege leiten. Und bei der UBS erwarte man, dass genau das über kurz oder lang auch passieren werde. Das Basisszenario in einer aktuellen Studie der Schweizer sehe vor, dass Walt Disney 100% der Anteile von Hulu halten werde. "In einem solchen Szenario würden wir erwarten, dass Hulu in den USA in Disney+ integriert wird", heiße es in der Studie unter Verweis auf frühere Zusammenlegungen vom Diensten in der Branche. Neben Kosteneinsparungen könnte das u.a. Vorteile im Kampf gegen Kundenabwanderung und bei der Nutzung der Werbeinfrastruktur bringen würden.Mit 48 Millionen sei Hulu der drittgrößte Streaminganbieter in den USA und Marktführer bei Direct-to-Customer-Werbung, heiße es in der UBS-Studie. Noch im laufenden Jahr könnte der Plattform demnach der Break-even gelingen. Durch eine Komplettübernahme würde Walt Disney die Ertragskraft steigern und über eine schlankere, stärker fokussierte Strategie für den Direktvertrieb verfügen.Die UBS habe ihre Kaufempfehlung für die Walt Disney-Aktie nun bestätigt und sei damit in guter Gesellschaft: Nach Bloomberg-Informationen würden derzeit 31 Experten zum Kauf und sieben zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen gebe es nicht. Das Zwölf-Monats-Konsensziel von 127,09 USD signalisiere dabei noch fast 28% Aufwärtspotenzial.Unterstützt von der Kaufempfehlung der UBS und einem Vorschlag von Needham-Analystin Laura Martin, wonach Apple Walt Disney übernehmen sollte, klettere die Walt Disney-Aktie am Freitag um rund 1,4% nach oben. Sie stehe derzeit allerdings nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU