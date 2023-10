Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (10.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Aktie von Walt Disney habe zum Wochenauftakt deutlich zulegen können. Im Fokus sei ein Zeitungsbericht gestanden, demzufolge der aktivistische Investor Nelson Peltz erneut mehr Einfluss beim Unterhaltungsriesen Disney anstrebe. Nachdem Peltz seinen Anteil an Walt Disney ausgebaut habe, beanspruche er mehrere Sitze im Verwaltungsrat, berichte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag. Peltz' Vermögensverwalter Trian Fund Management habe seinen Anteil an Disney in den vergangenen Monaten auf mehr als 2,5 Mrd. USD erhöht. Damit gehöre der Investor zu einem der größten Geldgeber von Disney.Trian plane noch vor der Aktionärsversammlung im Frühjahr, Direktoren zu nominieren, falls Disney Trian Fund eine Abfuhr erteile. Von den mehreren Sitzen strebe Trian Fund einen für Peltz an, habe die Zeitung hinzugefügt.Peltz habe bereits Anfang des Jahres für einen Sitz im Walt Disney-Verwaltungsrat kandidiert, nachdem das Unternehmen seinen Antrag auf Aufnahme in den Verwaltungsrat abgelehnt habe. Der Kampf sei aber nur von kurzer Dauer gewesen. Peltz habe seine Nominierung im Februar zurückgezogen, nachdem Walt Disney einen umfassenden Umstrukturierungs- und Kostensenkungsplan vorgestellt habe. Dies habe die Aktie kurzzeitig steigen lassen. Seitdem habe sie jedoch wieder deutlich an Wert verloren. Walt Disney hätten u.a. Streiks in Hollywood zu schaffen, die die Fernseh- und Filmproduktion zum Stillstand gebracht hätten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link