NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

83,83 USD +1,07% (09.10.2023, 15:44)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.10.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Walt Disney-Aktie werde heute im Plus erwartet. Grund dafür sei, dass ein aktivistischer Investor, der bislang etwa 6 Mio. Aktien gehalten habe, seinen Anteil um 30 Mio. Aktien aufgestockt habe. Er halte jetzt Aktien im Wert von etwa 2,5 Mrd. USD. Im Gegenzug verlange er eine ganze Menge: Er wolle Sitze im Verwaltungsrat. Er glaube nämlich, dass das momentane Management unter Bob Iger nicht genug tue, um den Kurs nach oben zu bringen. Das treibt den Kurs der Walt Disney-Aktie nach oben, weil der aktivistische Investor Druck aufbauen kann, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.10.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:79,25 EUR +1,20% (09.10.2023, 15:29)