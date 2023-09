Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

75,74 EUR -1,85% (01.09.2023, 20:55)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

81,615 USD -2,47% (01.09.2023, 20:43)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (01.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Unterhaltungsgigant strauchele: Mehr als 2 Prozent falle der Kurs der Disney-Aktie heute im US-Handel. Bis auf 80,53 Dollar gehe es zeitweise abwärts. Damit setze sich der Abwärtstrend der vergangenen Monate fort. Inzwischen sei der Kurs nur noch einen Hauch vom absoluten Corona-Tief entfernt.Am 18. März sei der Kurs zeitweise bis auf 79,07 Dollar gefallen. Der tiefster Schlusskurs sei am 23. März erreicht worden. Damaliger Kurs: 85,76 Dollar. Walt Disney kratze also gerade nicht nur an den Corona-Tiefs, sondern es drohe sogar ein weiterer Kursverfall.Schlechte Nachrichten habe es heute auch in operativer Hinsicht gegeben. Disney und einer der größten Kabel-TV-Anbieter der USA, Charter, hätten sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Damit würden Disney-Kanäle wie ESPN und ABC nicht mehr ausgestrahlt.Das TV-Geschäft bröckele bereits seit längerer Zeit. Dazu kämen derzeit die bekannten Sorgen rund um Themenparks, Autorenstreik in Hollywood. Die Sparmaßnahmen von Disney-Chef Bob Iger würden sich zwar langsam auszahlen, aber zuletzt sei fast eine halbe Milliarde Dollar Verlust eingefahren worden.Angesichts des massiv angeschlagenen Charts und der angespannten Geschäftslage ist die Aktie derzeit kein Kauf, auch wenn Disney fraglos eine starke Marke mit weltberühmten Klassikern wie "Star Wars" und "Der König der Löwen" ist, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Ein Rückfall auf das allgemeine Corona-Ausverkaufsniveau sei schon ein Hammer. (Analyse vom 01.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: The Walt Disney Company.