NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

88,64 USD -1,24% (21.06.2023, 22:03)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (22.06.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Barclays:Kannan Venkateshwar, Analyst von Barclays, bestätigt das Anlagevotum für die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) mit "equal-weight" und senkt das Kursziel von 107 USD auf 88 USD.Im vergangenen Jahr habe die Walt Disney-Aktie rund 3% an Wert verloren, und die Schätzungsrisiken könnten die Aktie in nächster Zeit weiter belasten. Während Venkateshwar behaupte, dass es "einen glaubwürdigen Weg für eine langfristige Wachstumserzählung gebe, um wieder aufzutauchen", argumentiere er auch, dass Disney "einen bewussteren Plan und eine Ausführung brauche, als es derzeit offensichtlich sei", um dies zu erreichen.Kannan Venkateshwar, Analyst von Barclays, bewertet die Walt Disney-Aktie weiterhin mit "equal-weight". (Analyse vom 21.06.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:80,88 EUR +0,26% (22.06.2023, 08:05)