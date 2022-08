Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

119,06 EUR +9,07% (11.08.2022, 14:40)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

118,92 EUR +10,62% (11.08.2022, 14:24)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

112,17 USD +3,69% (10.08.2022)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (11.08.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walt Disney: Aktie steigt vorbörslich aufgrund positiver Abonnentenzahlen - AktiennewsDie Aktien von Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) sprangen vor der Börseneröffnung um über 8,0% in die Höhe, so die Experten von XTB.Der Unterhaltungsriese habe besser als erwartete Quartalsergebnisse vorgelegt, was zum Teil auf höhere Ausgaben in den heimischen Themenparks und vor allem auf die steigende Zahl der Disney+-Abonnements zurückzuführen gewesen sei.Der Gewinn des Unternehmens sei im Jahresvergleich um 36,0% auf 1,09 USD pro Aktie gestiegen und habe damit die Schätzungen der Refinitiv-Analysten von 96 Cents übertroffen. Der Umsatz sei um 26% auf 21,5 Milliarden USD gestiegen und habe die Erwartungen der Wall Street von 20,96 Milliarden USD übertroffen. Die Gesamtzahl der Disney+-Abonnements sei laut StreetAccount auf 152,1 Millionen gestiegen und habe damit deutlich über den Marktprognosen von 147,76 Millionen gelegen. Die Gesamtzahl der Abonnenten sei auf 221 Millionen gestiegen und Disney habe Netflix als weltweit größte Plattform überholt.Die Einnahmen aus dem Bereich Parks und Erlebnisse seien auf 7,4 Milliarden USD gestiegen und hätten damit die Prognosen der Analysten übertroffen. Sie seien im Jahresvergleich um mehr als 70% gestiegen, da die Besucher in die wiedereröffneten Resorts und Kreuzfahrten auf der ganzen Welt zurückgekehrt seien, insbesondere in Hongkong und in den USA."Wir transformieren die Unterhaltungsbranche auch im zweiten Jahrhundert unseres Bestehens weiter, mit fesselnden neuen Geschichten auf unseren zahlreichen Plattformen und einzigartigen physischen Erlebnissen, die die Erwartungen unserer Gäste übertreffen, was sich in unseren starken operativen Ergebnissen in diesem Quartal widerspiegelt", habe er hinzugefügt.Börsenplätze Walt Disney-Aktie: