Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

109,86 EUR +2,46% (25.03.2024, 21:11)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

119,00 USD +2,70% (25.03.2024, 20:43)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Relativ unbemerkt habe Walt Disney in den vergangenen Wochen ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Auch heute glänze die Aktie wieder mit Stärke. Mit einem Plus von fast drei Prozent grüße Disney am Montag von der Dow-Spitze.An der Spitze des Dow throne zum Wochenstart die Aktie von Walt Disney. Fast drei Prozent gehe es für die Maus-Aktie heute nach oben. Sie habe insbesondere von einem positiven Analystenkommentar profitiert. Der Barclays Bank zufolge hätten die Anleger inzwischen mehr Vertrauen darin gewonnen, dass die Markterwartungen an den Unterhaltungskonzern den Tiefpunkt erreicht hätten.Barclays-Analyst Kannan Venkateshwar habe insbesondere gelobt, dass die Umstellung von Disneys Content erfolgreich voranschreite. Bei den Erträgen des Medienkonzerns dürfte zudem ein Tiefpunkt erreicht worden sein.Die Aktie des Unterhaltungsriesen knüpfe mit der heutigen Kursentwicklung an ihre starke Performance der vergangenen Wochen an. Seit dem Oktober-Tief von 78,73 Dollar habe sich Disney mittlerweile über 50 Prozent erholt. Vor allem seit der Zahlenpräsentation inklusive eines neuen Ausblicks Anfang Februar gehe es für die Aktie wieder klar bergauf.Walt Disney habe die Trendwende eingeläutet. Charttechnisch liege die nächste größere Hürde nun beim Hoch aus dem Sommer 2022 im Bereich von 126 Dollar. (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link