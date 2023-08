- Sicherlich sei die Entscheidung das Ergebnis kühler Berechnung und des immer noch starken Images des "globalen Verbrauchers" in den Schlüsselmärkten des Unternehmens. Disney habe wahrscheinlich neu kalkuliert, dass jeder weitere Abfluss von Abonnenten durch deutlich höhere Dienstleistungspreise abgefedert werde.



- Dies könnte zwar dazu führen, dass das Disney+-Geschäft früher rentabel werde, doch könnte es für Disney schwierig werden, nach einem derartigen Anstieg der Abonnements und Marktanteile zu wachsen. Ähnlich wie Netflix plane das Unternehmen, gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern zu kämpfen - die Wall Street sei sich jedoch nicht sicher, ob dies ausreichen werde, um die Gesamtleistung des Unterhaltungsriesen zu retten.



Zusammenfassung



Das Gesamtbild des Berichts bleibet gemischt, aber die anhaltende Verlangsamung der Medieneinnahmen und der Rentabilität könnte darauf hindeuten, dass Disney in den kommenden Quartalen dem Zustand der Weltwirtschaft "ausgeliefert" sein werde. Der Gewinn je Aktie sei hinter den Prognosen zurückgeblieben und im Jahresvergleich gesunken - trotz einer sehr starken Leistung der hochrentablen Themenparks und eines geringeren Verlusts von 0,5 Mrd. USD im Jahresvergleich bei Disney+.



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

80,63 EUR +1,15% (10.08.2023, 16:04)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

87,98 USD +0,56% (10.08.2023, 15:49)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (10.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktie fällt auf Zehnjahrestief - Weitere Abkühlung nach Q2-Ergebnissen? AktiennewsDer größte US-Unterhaltungskonzern Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) hat seinen Q2-Bericht veröffentlicht, so die Experten von XTB.Seit mehr als zwei Jahren seien die Aktien des Unternehmens bei der Wall Street in Ungnade gefallen und würden aufgrund der unsicheren makroökonomischen Aussichten, der unterdurchschnittlichen Entwicklung der Disney+ Streaming-Dienste und der Unsicherheit über die künftige Entwicklung der Verbraucheraktivitäten immer billiger. Das Ergebnis? Die Walt Disney-Aktien lägen auf dem Kursniveau von 2014, als die Einnahmen des Unternehmens um mehr als 40% zurückgegangen seien. Vor der Eröffnung des US-Marktes würden sie heute um weniger als 1,5% zulegen.Neuer CEO, neues Disney?Die Ergebnisse für das zweite Quartal hätten die Prognosen für den Gewinn pro Aktie übertroffen, aber die Einnahmen hätten enttäuscht - der Markt sei nach wie vor verunsichert durch eine zweistellige Preiserhöhung für Streaming-Dienste und niedrigere (aber immer noch hohe) Kosten. Der vorbörsliche Handel an der Wall Street deute darauf hin, dass der Markt den Bericht nicht positiv genug aufgenommen habe, um die katastrophale Welle zu durchbrechen, in der die Aktien des ikonischen Unternehmens seit ihrem Höchststand im Jahr 2021 fast 60% an Wert verloren hätten. Das Themenparkgeschäft habe sich als stark erwiesen und den Prognosen entsprochen, aber die Unsicherheit an den Märkten sei hauptsächlich auf Disneys "TV-Streaming"-Aktivitäten zurückzuführen:- Umsätze: 22,3 Mrd. USD gegenüber 22,51 Mrd. USD Prognose (3,8% Wachstum im Jahresvergleich)- Gewinn pro Aktie (EPS): 1,03 USD gegenüber 0,99 USD Prognose und 1,09 USD in Q2 2022- Disney+ Abonnements: 146,1 Mio. vs. 154,8 Mio. Prognosen (7,4% Rückgang k/k)- Disney+ Verluste: 512 Milliarden USD gegenüber 777 Millionen USD Prognosen und 1 Milliarde USD in Q2 2022- ESPN-Abonnements: 25,2 Millionen vs. 25,8 Millionen Prognosen (Umsatz pro Nutzer 5,45 USD vs. 5,69 USD Prognosen)- Hulu-Abonnements: 48,3 Mio. vs. 48,7 Mio. Prognosen- Medien- und Unterhaltungsumsatz: 14 Mrd. USD gegenüber 14,36 Mrd. USD Prognose (Rückgang um 0,8% im Jahresvergleich)- Gewinne der traditionellen Medien: 1,89 Mrd. USD (23% Rückgang im Jahresvergleich)- Betriebsergebnis aus dem Medien- und Unterhaltungsvertrieb: 1,13 Mrd. USD (18% Rückgang im Jahresvergleich)- Umsatz Disney-Themenparks: 8,36 Mrd. USD gegenüber 8,25 Mrd. USD Prognose (13% Steigerung im Jahresvergleich)- Gesamtbetriebsergebnis der Parks: 3,56 Mrd. USD, -0,2% im Jahresvergleich, Schätzung 3,4 Mrd. USD- Nettogewinn der Freizeitparks: 2,43 Mrd. USD gegenüber 2,39 Mrd. USD Prognose (Anstieg um 11% im Jahresvergleich)Ausgaben senken, Vorräte aufstocken?- Iger führe eine Umstrukturierung durch, bei der Disney bis 2023 5,5 Milliarden USD einsparen wolle - in einem Kommentar zu den Ergebnissen habe er jedoch angedeutet, dass die Einsparungen noch größer sein könnten. Das Management habe die Investitionsausgaben im zweiten Quartal gesenkt, ein Lichtblick im Bericht. Aus dem Bericht sei hervorgegangen, dass die Ausgaben für Inhalte bei Disney+ geringer ausgefallen seien und sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 27 Milliarden USD belaufen würden, während in den Vorjahren 30 Milliarden USD üblich gewesen seien. Dies sei indirekt durch einen Streik der Schauspieler und Drehbuchautoren in Hollywood begünstigt worden.- Disney sei dabei, den Zeitplan für neue Projekte zu optimieren, so dass die Investitionsausgaben geringer ausgefallen seien als erwartet. Die schwache Kundenfrequenz in den Parks in Florida sei durch eine beträchtliche Steigerung der Rentabilität in den internationalen Vergnügungsparks kompensiert worden, was auf einen ziemlich starken Verbraucher und ein saisonal starkes zweites und drittes Quartal des Jahres für die Parks zurückzuführen sei. Es scheine, dass Vergnügungsparks heute die sicherste Geschäftsmöglichkeit darstellen würden, mit der langfristigen Aussicht auf einen wachsenden Cashflow dank einer starken globalen Marke und einer Fülle von Inhalten, die über Jahrzehnte hinweg ausgestrahlt worden seien.- Bob Iger habe bereits im ersten Quartal angedeutet, dass die Einnahmen aus den Fernsehkanälen (die vor der Pandemie die Hälfte der Disney-Einnahmen ausgemacht hätten) wahrscheinlich nicht mehr den finanziellen Kern des Unternehmens bilden würden. Das traditionelle Dienstleistungsgeschäft, u. a. in Form von ABC und ESPN, habe mit sinkenden Zuschauerzahlen zu kämpfen, die auf einen Rückgang der Kabelabonnenten zurückzuführen seien. Dies habe zu schwächeren Werbeumsätzen geführt und das Unternehmen habe auch höhere Kosten für Sportübertragungen angeführt.- Iger gebe sich jedoch nicht geschlagen und habe kürzlich einen vollständigen Weiterverkauf von ESPN nicht ausgeschlossen. Vorerst habe ESPN eine langfristige Vereinbarung mit dem Kasinobetreiber Penn Entertainment Inc. über die Lizenzierung seiner Fernsehkanäle angekündigt. Penn werde über einen Zeitraum von 10 Jahren Zahlungen in Höhe von insgesamt 1,5 Mrd. USD leisten und Disney (ESPN) 500 Mio. USD in Form von Optionsscheinen für den Erwerb von Aktien gewähren.Streaming schwach und Abonnement immer teurer- Disney schätze, dass die Streaming-Dienste im Jahr 2024 Rentabilität erreichen würden, wobei diese Prognosen sicherlich nicht von dem Szenario einer tieferen Rezession ausgehen würden, was den Optimismus definitiv dämpfen könnte. Die Disney+-Abonnements würden weiter zurückgehen und die Konkurrenz in der Streaming-Branche sei stärker denn je (Netflix, Paramount usw.).- Der deutlich unter den Prognosen liegende Rückgang bei den Disney+-Kunden sei vor allem auf die Nichtverlängerung der Übertragungen der beliebten Kricketspiele der Indian Premier League in Indien zurückzuführen. Dies ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass die Abonnements rückläufig seien. Die Märkte seien sich über die Rechtmäßigkeit von Disneys Entscheidung nicht sicher, das Unternehmen wolle die Preise für seine Dienste um bis zu 27% erhöhen.