Wien (www.aktiencheck.de) - Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (-4,3%) verlor gestern an Boden, da der Zulieferer Spirit Aero Systems Qualitätsprobleme identifiziert hat, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktie von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) (+3,5%) habe gestern aufgrund von vermehrten Berichten über eine mögliche Übernahme durch Adnoc zulegen können. Es liege ein Reuters-Bericht vor, laut dem zwei der 15 größten Investoren das DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Unternehmen aufgefordert haben sollten, im Interesse der Aktionäre formelle Übernahmegespräche mit der Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) aufzunehmen.Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) (-3,91%) habe gestern den tiefsten Kursstand seit Oktober 2014 erreicht. Der Grund dafür sei die schwindende Hoffnung der Investoren, dass der wieder eingesetzte CEO Bob Iger eine schnelle Trendwende herbeiführen könne. (25.08.2023/ac/a/m)