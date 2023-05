Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

93,78 EUR +2,85% (08.05.2023, 20:43)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

103,18 USD +2,65% (08.05.2023, 20:28)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (08.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl von Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Die Aktie von Walt Disney führe am Montag die Gewinnerliste des Dow Jones an. Grund dafür sei, dass der Morgan Stanley Analyst Benjamin Swinburne sein Kursziel erhöht habe. Doch nicht nur er sei optimistisch für Walt Disney. Auch seine Kollegen bei anderen Banken und der Chart würden auf höhere Kurse hindeuten.Swinburne habe sein Kursziel für Walt Disney am Montag von 115 auf 120 Dollar angehoben. Damit liege er allerdings immer noch unter dem durchschnittlichen Ziel aller von Bloomberg befragten Analysten, welches sich bei 127,36 Dollar befinde. Besonders hervorzuheben sei dabei, dass keiner der 38 Experten rate, die Aktie zu verkaufen.Auch das Chartbild von Disney könne sich sehen lassen. Nach dem Verlaufstief im Dezember bei 84,07 Dollar habe die Aktie im März bei 90,46 Dollar ein höheres Hoch markiert, was auf eine Trendwende hindeute. Zudem habe Disney durch den Kurssprung am Montag ein Kaufsignal erzeugt, indem der Kurs über die Hochs aus dem März und dem April bei 102,70 respektive 102,56 Dollar gesprungen sei. Damit sei der Weg bis zum November-Hoch bei 108,84 Dollar frei. Sollte der die Disney-Aktie auch diesen Widerstand überwinden, warte sogar schon das Jahreshoch bei 118,18 Dollar."Der Aktionär" rät zum Kauf, so Michael Diertl. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link