Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (28.07.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) befindet sich seit Anfang Februar mit dem Verlaufshoch bei 118,18 USD in einem neuen Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie am 9. März auch unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart gefallen, womit sich die Lage langfristig weiter eingetrübt habe. Die Ichimoku-Wolke habe bisher nicht mehr zurückerobert werden können und die Abwärtsdynamik der Aktie habe sich in den Vorwochen weiter erhöht. Am Vortag sei das Papier erneut mit einer langen bärischen Tageskerze nahe am Tagestief aus dem Handel gegangen.AusblickDie Walt Disney-Aktie notiere seit dem Kursrutsch unter die Unterstützung bei 88 USD unter dem 10er-EMA und deute damit kurzfristig direkt weiter nachgebende Notierungen an. Am Vortag sei die Aktie im Tageshoch erneut direkt am 10er-EMA nach unten abgeprallt, womit die Abwärtsdynamik bestätigt worden sei. Die nächste Zielmarke auf der Unterseite wäre nun das Verlaufstief vom Dezember 2022 bei 84,07 USD. Gelinge dem Papier hingegen der Durchbruch nach oben über den 10er-EMA, würde sich die Lage kurzfristig etwas aufhellen und ein Hochlauf zum Widerstand bei 88 USD wahrscheinlich werden. (Analyse vom 28.07.2023)Börsenplätze Walt Disney-Aktie: