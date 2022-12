NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (29.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Chartanalyse von BNP Paribas:Die Aktie von Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) befindet sich seit dem Allzeithoch bei 20302 USD vom 08. März 2021 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie in der ersten Novemberhälfte auf die Unterstützung bei 86,25 USD zurückgefallen. Diese habe zwar zunächst noch gehalten, aber schon in der letzten Woche kratze die Aktie an dieser Marke. Gestern sei sie mit einer langen schwarzen Kerze darunter zurückgefallen und habe auch ein neues Tief in der Abwärtsbewegung der letzten Monate markiert.Mit dem gestrigen Rückschlag sei die Abwärtsbewegung erneut bestätigt worden. Kurzfristig könne die Aktie noch auf 79,07 USD und damit auf das Tief aus dem März 2020 oder sogar bis 75,31 USD und damit an das log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2009 fallen. Ein erstes kleines Kaufsignal ergäbe sich bei einem Ausbruchüber 88,10 USD. Dann wäre ein Anstieg gen 95,00-95,50 USD oder sogar 100,89 USD möglich. (Analyse vom 29.12.2022)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:79,51 EUR +0,21% (29.12.2022, 08:57)