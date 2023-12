Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

140,12 EUR -0,79% (08.12.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

150,86 USD -1,05% (08.12.2023, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (10.12.2023/ac/a/n)



Walmart habe seit IPO super performt. An der Börse sei der US-Einzelhandelsriese seit 1972. Sollte jemand damals umgerechnet 1.000 Euro investiert haben, käme er jetzt auf ein Vermögen von 4,1 Mio. Euro. Aus einem 1.000-Euro-Investment in den S&P 500 wären nur 178.000 Euro geworden.Aktuell sei der Chart zwar angeschlagen, sie Walmart-Aktie sei sei unter die GD200 gefallen. Die Anleger angesichts der Aussicht auf fallende Zinsen im Frühsommer lieber bei Wachstumswerten zugreifen. Die Historie zeige allerdings, dass solche Kursdellen bei Walmart für Langfristanleger gute Kaufchancen gewesen seien. "Der Aktionär" habe Walmart seit fünf Jahren auf der Empfehlungsliste, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)