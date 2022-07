NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (27.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Noch immer würden die Experten diskutieren, ob die US-Wirtschaft in eine Rezession schlittern werde oder nicht. Dabei hätten die Zahlen von Walmart längst aufgezeigt, dass der Abschwung bereits begonnen habe, auch wenn auch nur in einigen Sektoren. Wer jedoch jetzt in Panik sein Cash vom Tisch nehme, könnte auch attraktive Chancen liegen lassen. Global aufgestellte Riesen wie Walmart & Co würden nach wie vor einen Blick wert bleiben. Und wann die Konsum- und Rezessionssorgen vollständig eingepreist seien, vermöge keiner zu sagen. Es werde daher empfohlen, bei Walmart und Fuß in der Tür zu lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2022)