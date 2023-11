Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

144,52 EUR +0,44% (17.11.2023, 11:15)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

156,04 USD -8,09% (16.11.2023, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.11.2023/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. stufen die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) mit dem Rating "buy" ein.D.A. Davidson stelle fest, dass es ein weiteres solides Quartal mit einem etwas vorsichtigen Ausblick von Walmart gewesen sei. Walmart sei einer von nur zwei der 14 von D.A. Davidson abgedeckten Einzelhandelsunternehmen, die den Markt im bisherigen Jahresverlauf übertroffen hätten. Außerdem gewinne, zumindest kurzfristig, der "Risk-on"-Handel. Dennoch halte D.A. Davidson weiterhin an Walmart fest, da das Unternehmen und die Aktie sowohl defensiv als auch offensiv seien.Ein Teil des kurzfristigen vorsichtigen Ausblicks sei darauf zurückzuführen, dass Walmart nach Ansicht des Unternehmens in den letzten beiden Oktoberwochen eine Verlangsamung verzeichnet habe. Dies sei jedoch durch einen starken Start in den November, insbesondere bei Bekleidung, ausgeglichen worden. Dies könnte einfach auf das Wetter zurückzuführen sein. Angesichts dieser Art von Volatilität halte es D.A. Davidson jedoch für sinnvoll, dass Walmart im Hinblick auf die Weihnachtssaison etwas vorsichtiger mit den Verbrauchern umgehe. Dies könnte zu einem weiteren Anstieg der Umsätze führen, was Walmart das ganze Jahr über getan habe, füge D.A. Davidson hinzu.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. stufen die Aktie von Walmart mit "buy" und dem Kursziel 181,92 USD ein. (Analyse vom 17.11.2023)Börsenplätze Walmart-Aktie: