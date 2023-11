Zweifellos sei das Geschäft des Unternehmens nach wie vor stark und es sei kein Erdbeben in Sicht. Einerseits scheine die Nachricht von Walmart niedrigere Inflationswerte aus den USA widerzuspiegeln, andererseits stelle sie die tatsächliche Gesundheit der Verbraucher in Frage, und das zu einer Zeit, in der das Unternehmen, das als das widerstandsfähigste unter den Einzelhändlern gelte, in den letzten Wochen vor Beginn der Weihnachtssaison negative Umsatztrends erlebe.



Voreröffnende Marktkurse würden darauf hindeuten, dass die Walmart (WMT.US) Aktie heute bei 160 USD pro Aktie eröffnen werde. (News vom 16.11.2023)



Die Aktien des größten US-Einzelhändlers Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT), die gestern auf neue historische Höchststände geklettert waren, verlieren, da das Unternehmen vorsichtigere Prognosen vorgelegt hat und mit geringeren Verbraucherausgaben rechnet, so die Experten von XTB.Infolgedessen verliere die Aktie, obwohl die Ergebnisse die Prognosen der Wall Street für den Gewinn pro Aktie und den Umsatz im dritten Quartal übertreffen würden. Walmart habe gewarnt, dass die beobachteten Verbraucheraktivitäten in den letzten beiden Oktoberwochen zurückgegangen seien, was das Unternehmen dazu veranlasst habe, seine jährliche Gewinnprognose zu senken, obwohl das Unternehmen in die historisch sehr erfolgreiche Weihnachtssaison des Einzelhändlers gehe. Target (TGT.US) habe heute vor der US-Eröffnung ebenfalls Rückgänge verzeichnet, wobei einige der euphorischen Zuwächse von Macy's (M.US) gestammt hätten, das über den Prognosen liegende Gewinne und eine etwas günstigere Jahresprognose gemeldet habe.Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS): 1,53 USD vs. 1,52 USD Prognosen von RefinitivUmsatz: 160,80 Mrd. USD gegenüber den erwarteten 159,72 Mrd. USD Refinitiv-PrognosenWalmart-Geschäft weiterhin stark- Die Ergebnisse seien durch das Wachstum im E-Commerce-Sektor und die starke Verbraucheraktivität im zugrunde liegenden Einzelhandelssektor unterstützt worden. Die Marktkette gelte als das Unternehmen mit den attraktivsten Preisen unter den US-Marktplätzen und verzeichne daher in einer Zeit hoher Inflation einen deutlichen Anstieg der Verbraucheraktivität. In den USA hätten die Walmart-Kunden die Geschäfte häufiger besucht und dort mehr ausgegeben. Die durchschnittliche Anzahl der Kundentransaktionen sei um 3,4% gestiegen, und der durchschnittliche Kassenbonwert sei um 1,5% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.CFO Rainey warne vor Trends im Einzelhandel- John David Rainey, CFO von Walmart, habe betont, dass die Verbraucher sich auf große Werbeaktionen einstellen und nach Schnäppchen Ausschau halten würden. Da die Kunden auf niedrigere Preise warten würden, habe das Unternehmen einen Rückgang der Käufe vor und nach den wichtigen Verkaufskampagnen des Einzelhändlers festgestellt.- Er habe betont, dass Halloween zwar "im Allgemeinen gut war, dass es aber in den letzten Oktoberwochen einige Branchentrends gab, die uns zum Nachdenken über den Zustand der Verbraucher veranlassten". Der CFO von Walmart habe betont, dass zu Beginn des vierten Quartals die Bekleidungsumsätze durch Weihnachtsaktionen angekurbelt worden seien.- Im dritten Quartal habe Walmart einen Nettogewinn von 453 Millionen Dollar erwirtschaftet (0,17 Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 0,66 Dollar im dritten Quartal 2022). Im Vorjahresquartal habe das Unternehmen aufgrund eines kostspieligen Prozessvergleichs einen Verlust von 1,8 Mrd. USD verbucht.