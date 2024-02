NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (20.02.2024/ac/a/n)



Bentonville (www.aktiencheck.de) - Walmart übertrifft Q4-Erwartungen und hebt Prognose für das nächste Geschäftsjahr an - AnleihenewsDer Einzelhandelsriese Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2024 veröffentlicht, so die Experten von XTB.Sie hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen und das Unternehmen veranlasst, seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 anzuheben. Die Aktie lege vorbörslich um mehr als 2% zu.Der Umsatz im 4. Quartal habe 173,39 Milliarden US-Dollar erreicht, was einem Wachstum von 5,7% gegenüber dem Vorjahr entspreche und die Schätzungen der Analysten von 170,66 Milliarden US-Dollar übertreffe. Der vergleichbare Umsatz in den US-Märkten (ohne Gas) sei um 3,9% gestiegen und habe damit die Erwartungen von 3,2% übertroffen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) habe bei 1,80 US-Dollar gegenüber 1,71 US-Dollar vor einem Jahr und Analystenprognosen von 1,65 US-Dollar gelegen. Die E-Commerce-Umsätze seien um 17% gestiegen und hätten damit die Prognosen von 15,5% übertroffen.Walmart habe seine EPS-Prognose für das Gesamtjahr 2025 von zuvor 6,20 bis 6,75 US-Dollar auf 6,70 bis 7,12 US-Dollar angehoben. Für das Jahr 2025 rechne das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 3-4%. Darüber hinaus habe Walmart eine 9%ige Erhöhung seiner Dividende erklärt.