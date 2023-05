Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

139,82 EUR +0,03% (19.05.2023, 09:35)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

151,47 USD +1,30% (18.05.2023, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (19.05.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die größte Einzelhandelskette der Welt habe mit einem Q1-Umsatz von USD 152,3 Mrd. einen Anstieg von knapp 8% im Vergleich zur Vorperiode vermeldet - der Analystenkonsens von USD 148,6 Mrd. sei zudem übertroffen worden. Hinsichtlich des Gewinns je Aktie seien Konsensschätzungen noch deutlicher überboten worden - Walmart habe einen Gewinn je Aktie von USD 1,47 erzielt anstatt den Erwartungen von USD 1,31. Die zuletzt rückläufige Bruttomarge habe sich seit dem letzten Quartal zwar leicht verbessern können, liege aber mit 23,7% weiterhin knapp unter dem Level vom ersten Quartal des Vorjahres. Der immer noch andauernde Abbau von Lagerbeständen mittels Preisnachlässe scheine seine Spuren hinterlassen zu haben.Der indische E-Commerce-Riese Flipkart habe im Auftaktquartal ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet und neben dem neu entfachten China-Geschäft dazu beigetragen, dass die Muttergesellschaft Walmart in diesem Quartal ein starkes internationales Umsatzwachstum habe verzeichnen können. Im US-Heimatmarkt hätten die Umsätze um 7,4% gesteigert werden können. Eine starke Geschäftsentwicklung im Bereich Health & Wellness und ein Anstieg von 27% der Umsätze im E-Commerce seien hier hervorzuheben.Nach der guten Performance im Auftaktquartal glaube man, die guten Ergebnisse nicht halten zu können, und der Ausblick sei dementsprechend vorsichtig ausgefallen: Die in Bentonville, Arkansas, ansässige Kette erwarte für das zweite Quartal einen Gewinn je Aktie in der Spanne USD 1,63 bis USD 1,68, während Analyst:innen im Vorfeld mit einem Gewinn über dem oberen Ende des Grenzwertes gerechnet hätten. Zwar erwarte man wieder signifikante Umsatzsteigerungen quer durch alle Bereiche, kostenseitig dürften allerdings steigende Löhne und Zinsaufwendungen weiterhin die Belastungsfaktoren sein. Der interne Ausblick für das laufende Fiskaljahr 2024 sei marginal angehoben worden, liege aber innerhalb der Analysteneinschätzungen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu Walmart lautete "Halten", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 19.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity