Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Walmart könnte positiv überraschen - AktienanalyseDie Umsätze der amerikanischen Einzelhandelsunternehmen sind im September erneut deutlich stärker gestiegen als erwartet, ein gutes Zeichen für die Konjunktur - und auch für Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei Vorlage der Quartalszahlen am 16. November könnte das größte Einzelhandelsunternehmen der USA einmal mehr positiv überraschen. Schon für das zweite Jahresviertel habe das Unternehmen gut berichtet und sogar die Gesamtjahresprognose angehoben. Während die Erlöse um 5,7 Prozent auf 161,6 Mrd. Dollar gestiegen seien, sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie um vier Prozent auf 1,84 Dollar geklettert. Experten hätten lediglich 1,70 Dollar erwartet. Statt um 3,5 Prozent sollten die Erlöse im Gesamtjahr währungsbereinigt nun um 4,0 bis 4,5 Prozent wachsen. Der Gewinn je Aktie solle zwischen 6,36 und 6,46 Dollar statt zwischen 6,10 und 6,20 Dollar landen.Selbst wenn der US-Konsum, wie von vielen Experten erwartet, in den kommenden Monaten abflauen sollte, müssen das für Walmart nicht zwangsläufig schlechte Voraussetzungen sein. Denn gerade in Krisenzeiten habe sich das Geschäftsmodell mit dem Fokus auf Discount-Preise und damit kostenbewusste Verbraucher bewährt. Zur Zeit der Finanzkrise von 2007 bis 2009 brachte Walmart die Erlöse von 344,8 Mrd. auf 401,2 Mrd. und das Ergebnis je Aktie von 2,92 auf 3,35 Dollar voran, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2023)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:153,88 EUR -0,06% (26.10.2023, 14:36)