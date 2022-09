Die Walmart-Aktie (WMT.US) im Chart: Die Aktie habe sich viele Jahre lang in einem stabilen Seitwärtstrend bewegt, aus dem sie 2012 herauszukommen begonnen habe. Im weiteren Verlauf sei es zu dynamischen Ausverkäufen gekommen, ähnlich denen im Jahr 2022, bei denen die Aktie zwischen 25 und 40% verloren habe (2002, 2007, 2014, 2017, 2021, 2019). Der größte Ausverkauf habe in den Jahren 2014 bis 2015 stattgefunden, als die Aktie von 88 USD auf fast 57 USD pro Aktie abgerutscht sei, was mit einem so genannten "Death Cross" zusammengefallen sei, d.h. dem Schnittpunkt der 200-Tage-Linie und der 50-Tage-Linie. In der Regel kündige diese Art von Schnittpunkt eine schwächere Stimmung an und finde in der Nähe eines Kurstiefs statt. Gegenwärtig könne man davon ausgehen, dass es bei einer Fortsetzung des Trends zu einem Schnittpunkt der Durchschnitte kommen werde, was auf weiteres Abwärtspotenzial hindeuten würde, aber die Stimmung rund um die Walmart-Aktie könnte sich noch verbessern. Bislang sei das Unternehmen, das zu den größten Einzelhändlern in den USA gehöre, etwa 20% von seinen Rekordbewertungen entfernt. Am wichtigsten für die weitere Kursentwicklung dürften jedoch die Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal sein, die es am 15. November vorlegen werde. Es sei noch unklar, ob die hohe Inflation in den USA einen deutlichen Rückgang der Umsätze und Gewinne der Kette ernsthaft beeinflussen werde. (Quelle: xStation 5)



Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

137,72 EUR +0,67% (27.09.2022, 15:22)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

131,31 USD +0,96% (21.09.2022, 18:17)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (27.09.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walmart betritt mit Roblox das Metaverse - AktiennewsDer US-Einzelhandelsriese Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) informierte gestern die Anleger über eine Vereinbarung mit Roblox (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) und die Eröffnung von zwei immersiven Erlebnissen im virtuellen "Metaverse", so die Experten von XTB.Die Aktien beider Unternehmen hätten im Vorfeld der Eröffnung zugelegt:- Walmart habe gesagt, dass die Entscheidung, dem Metaverse beizutreten, von Trends unter den jüngsten Kundengenerationen des Unternehmens angetrieben werde.- Das Unternehmen möchte die Aufmerksamkeit der Generation Z (nach 2010 geboren) auf die virtuelle Realität lenken und glaube, dass sich die Verbraucher durch die Gewöhnung an die Produkte in Zukunft revanchieren würden, indem sie das Einkaufsnetzwerk "met early" bevorzugen würden.- Die Wahl sei auf Roblox gefallen, weil die Spieler dort einen Rekord an Zeit verbringen würden. Roblox habe das gleichnamige Spiel im Jahr 2004 entwickelt, das trotz seiner veralteten Grafik immer noch Millionen von Spielern anziehe. Die bisherigen Zahlen von Roblox könnten von Meta Platforms oder Epic Games nur geträumt werden. Die Plattform werde im Durchschnitt von mehr als 40 Millionen Spielern pro Tag besucht. Im Vergleich dazu habe Horizon Worlds (Meta Platforms) im Durchschnitt 300.000 Spieler pro Tag.- Der Börsengang von Roblox im Jahr 2021 habe das Unternehmen mit fast 45 Milliarden Dollar bewertet, wobei die Aktie seit Jahresbeginn mehr als 60% verloren habe, vor allem durch die Verluste im Werbesektor.