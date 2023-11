Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem Auslaufen der Saison der Quartalsbilanzen in den USA habe es den großen Börsenindices am Freitag an Impulsen gefehlt. Bei der Walmart-Aktie hätten die Anleger den ersten Schock nach den Zahlen verdaut, nachdem am gestrigen Donnerstag der Kurs um 8,1 Prozent eingebrochen sei. Nun seien auch die ersten Experten-Stimmen da.Der Dow Jones Industrial sei im frühen Handel mit 34.943 Punkten quasi auf der Stelle getreten. Auch vorbörslich veröffentlichte Konjunkturdaten hätten die Kurse nicht bewegt. Mit einem Aufschlag von knapp 2 Prozent deute sich für den Dow aber eine durchaus erfreuliche Börsenwoche an.Nach den Quartalszahlen bei Walmart sei die Aktie in die Tiefe gerauscht und sei neben Cisco mit Abstand die größten Kursverlierer im Leitindex Dow Jones gewesen. Die Supermarktkette Walmart habe nach dem dritten Quartal zwar die Jahresziele erhöht. Die Prognose für den Gewinn je Aktie im vierten Quartal habe aber enttäuscht, habe Analystin Kate McShane von Goldman Sachs geschrieben. Das Unternehmen habe sich zurückhaltend zur Stimmung der Konsumenten in den USA geäußert.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe daher das Kursziel für Walmart nach Zahlen von 182 auf 180 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "buy" belassen. Den Jahresausblick 2023 habe der Einzelhandelskonzern weniger als von Investoren erwartet angehoben, habe Analystin Kate McShane in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Zudem habe sie auf zusätzliche Risiken durch eine mögliche Deflation verwiesen, was die Umsätze 2024 betreffe. Die Kursreaktion am Vortag halte die Analystin jedoch für übertrieben. Walmart sei gut aufgestellt, um Marktanteile zu gewinnen und sich dem Gegenwind bei den Preisfestlegungen entgegenzustemmen.Walmart sei ein Dauerläufer und befinde sich seit 2018 auf der Empfehlungsliste. Die Empfehlung liege inklusive Dividende mit über 86 Prozent im Plus.Anleger können die aktuelle Schwäche daher auch als Kaufchance nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Walmart-Aktie. (Analyse vom 17.11.2023)Mit Material von dpa-AFX