Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

138,54 EUR +0,89% (21.02.2023, 20:04)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

147,39 USD +0,65% (21.02.2023, 19:51)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (21.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als die Zahlen raus gewesen seien, sei der Kurs der Walmart heute erst mal rund fünf Prozent ins Minus gesackt, habe die Verluste im US-Handel aber wieder aufgeholt und sei zeitweise ins Plus gedreht. Der Grund für die erste Enttäuschung sei eigentlich nicht recht überraschend: Der Shopping-Riese aus den USA blicke verhalten auf das neue Geschäftsjahr. Das sei in der laufenden Berichtssaison nicht ungewöhnlich.Der größte US-Einzelhändler rechne zwar mit einem Plus beim operativen Gewinn nach einem Jahr, in dem Gerichtskosten und ein Vergleich das Betriebsergebnis deutlich geschmälert hätten. Das Umsatzwachstum des bis Ende Januar laufenden Geschäftsjahres 2024 dürfte allerdings im weiteren Verlauf deutlich nachlassen.Der Konzernvorstand habe auf "makroökonomische Unsicherheiten" verwiesen und gehe davon aus, dass der Nettoerlös im laufenden Geschäftsjahr ohne Wechselkurseffekte um 2,5 bis 3 Prozent zulegen dürfte. Dabei zeige sich eine nachlassende Dynamik im weiteren Verlauf, denn die Manager würden für die ersten drei Monate (Februar bis April) noch mit einer deutlicheren Steigerung rechnen.Eine Entwicklung wie im vergangenen Jahr werde es nicht geben: Im Geschäftsjahr 2023 sei der Umsatz bei konstanten Kursen noch um 7,4 Prozent auf rund 615 Milliarden Dollar geklettert. Ohne andere Einnahmen wie etwa aus einem Mitgliederprogramm habe der Nettoerlös bei knapp 607 Milliarden Dollar gelegen, was ebenfalls 7,4 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr gewesen sei. Auf dem Heimatmarkt sehe der Vorstand eine rückläufige Entwicklung nach Spielzeugen, Elektronik, Haushaltsartikeln und Kleidung. Besser dürften sich das Lebensmittelsegment und die Verkäufe von Arzneien entwickeln.Der Ausblick sei dem Walmart-Management zufolge bewusst konservativ. Das heiße, die Messlatte liege tief, und es gebe Spielraum für positive Überraschungen. Zudem hätten sich auch Unternehmen wie Shopify bereits vorsichtig zu den Aussichten für die kommenden Monate geäußert. "Wir glauben, dass die meisten Einzelhändler in Bezug auf ihre Umsatzprognosen für 2023 einen vorsichtigen Ton anschlagen werden", habe auch Michael Baker von D.A. Davidson vor den Zahlen der Einzelhändler geschrieben.Die Aussichten für die "Aktionär"-Langzeitempfehlung (seit 2018 ununterbrochen) würden grundsätzlich ordentlich bleiben. Das würden auch erste Analystenreaktionen nach den Zahlen nahe legen. Die Walmart-Aktie befinde sich unter dem Strich seit rund zwei Jahren in einer Seitwärtsphase, überzeuge aber mit einer soliden Dividendenpolitik und relativer Stabilität. Zudem lege der Kursverlauf nahe, dass die Bewertung der Aktie sich in einem vernünftigen Rahmen bewege. Die heutige Kursreaktion unterstreiche, dass die Zahlen und der Ausblick grundsätzlich in Ordnung gehen würden. (Analyse vom 21.02.2023)mit Material von dpa-AFX