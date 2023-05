Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

141,30 EUR +1,09% (19.05.2023, 09:51)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

151,47 USD +1,30% (18.05.2023)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (19.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Walmart stehe nach Zahlen im Fokus der Anleger. Die Aktie des Einzelhändlers sei drauf und dran, ein neues Rekordhoch zu erklimmen, was ein starkes Kaufsignal bedeuten würde. Walmart gehöre schon seit fünf Jahren zu den Empfehlungen des "Aktionär" - die Performance sei besonders für einen konservativen Wert stark.Walmart blicke nach einem robusten ersten Quartal zuversichtlicher auf das Jahr. Der Umsatz dürfte im Geschäftsjahr 2024 ohne Wechselkurseffekte um rund 3,5 Prozent zulegen, habe der Konzern am Donnerstag bekannt gegeben. Bisher seien 2,5 bis 3 Prozent Wachstum veranschlagt gewesen.Auch der operative Gewinn des seit Februar laufenden Geschäftsjahres solle nun bei konstanten Wechselkursen mit 4 bis 4,5 Prozent stärker wachsen als bisher mit rund drei Prozent angenommen.Im zweiten Quartal dürfte der Umsatz dabei um rund vier Prozent zulegen, während der operative Gewinn um etwa zwei Prozent sinken dürfte. Vorbörslich habe die Aktie um mehr als zwei Prozent zugelegt.Indes sei der Umsatz um 7,6 Prozent auf 152 Milliarden Dollar geklettert, was über den Erwartungen der Analysten gelegen habe.Seit der Empfehlung des "Aktionär" im August 2018 hat die Walmart-Aktie 80 Prozent zugelegt, während der S&P 500 nur auf ein Plus von 60 Prozent komme.Andreas Deutsch vom Anlagermagazin "Der Aktionär" rät bei der Walmart-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 19.05.2023)