Da die Inflation immer noch hoch sei und der US-Arbeitsmarkt immer noch sehr stark sei, könnte Walmart zu einem "Nutznießer" der aktuellen Situation werden (Amerikaner, die Geld würden sparen wollen) und seinen Marktanteil durch preisliche Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Sinkende Kaufkraft, ein möglicher Anstieg der Arbeitslosigkeit und schwächer werdende Lohnerhöhungen könnten die Umsätze des Unternehmens auf einem angemessenen Niveau halten und die Marktanteile der Konkurrenten verringern, da die Walmart-Kette Marktforschungsergebnissen zufolge sparwillige, weniger wohlhabende Amerikaner anlocke. Es sei jedoch ungewiss, wie sich die Verkaufsförderungspolitik auf die künftigen Gewinnspannen und Gewinne auswirken werde.



Walmart im H4-Chart. Der Kurs befinde sich auf einem wichtigen Niveau in der Nähe des 23,6%-Retracements der im Mai 2022 gestarteten Aufwärtswelle und des SMA200. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walmart liege bei über 22 und sei fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt anderer Einzelhandelsunternehmen, was auf hohe Markterwartungen schließen lasse (Quelle: xStation5 von XTB).



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (21.02.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walmart: Werden Quartalszahlen für positive Überraschung an der Wall Street sorgen? - AktiennewsDer Einzelhandelsriese Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) wird heute vor der Sitzung an der Wall Street seine Zahlen für das vierte Quartal 2022 bekannt geben, so die Experten von XTB.Die Anleger würden nach Hinweisen darauf suchen, ob die Nachfrage der US-Verbraucher tatsächlich schwächer gewesen sei und wie sich die Lieferketten auf den Umsatz ausgewirkt hätten. Die Märkte würden sich vor allem auf die Prognosen konzentrieren, die das Unternehmen für 2023 abgeben werde. Ein weiterer Einzelhändler, Home Depot , werde ebenfalls vor der Sitzung Ergebnisse vorlegen.- Prognostizierte Umsätze: 159,1 Mrd. Dollar gegenüber 152,87 Mrd. Dollar (Anstieg um etwa 4% im Jahresvergleich)- Prognostizierter Gewinn pro Aktie (EPS): 1,50 Dollar gegenüber 1,53 Dollar im vierten Quartal 2021Die Wall Street gehe davon aus, dass die Einnahmen des Unternehmens im Jahr 2023 steigen würden, da die niedrigeren Logistikkosten den Anstieg der Arbeitskosten ausgleichen würden. Die Analysten würden darauf achten, inwieweit das Quartal dem Unternehmen geholfen habe, seine immer noch hohen Lagerbestände zu reduzieren.Laut UBS werde das Thema Preispolitik von zentraler Bedeutung sein, da das Management bereits angedeutet habe, dass es "den Druck, die Preise 2023 zu erhöhen, nicht mag" und, um der Konkurrenz zu trotzen, Preissenkungen und das Debüt von Nischenmarken in Betracht ziehen werde, wenn die Wettbewerber die Preise weiter erhöhen würden. Dies würde die Dominanz des Unternehmens auf dem US-Markt potenziell verstärken.Die Wachstumsrate des Umsatzes von Walmart habe mit der steigenden Information in den USA zugenommen und übertreffe die der Wettbewerber bei weitem. Die Umsatzerwartungen für das Unternehmen lägen weiterhin über denen der Wettbewerber (Quelle: Refinitiv, Reuters).Zwischen 74 und 92% der Besucher von Nicht-Walmart-Supermärkten in den USA hätten 2022 auch mindestens einmal Walmart besucht und zwischen 21 und 44,5% hätten laut Placer.AI mindestens 12 Mal pro Jahr bei Walmart eingekauft. Der Einzelhändler scheine gut positioniert, um die Inflation zu bekämpfen und die US-Supermarktbranche zu dominieren. Laut GlobalData werde das Unternehmen im Jahr 2022 rund 16% der Ausgaben für Lebensmittel in den USA auf sich vereinen.Die Marken von Walmart würden im Jahr 20222 in einem inflationären Umfeld gut abschneiden, auch gegenüber Costco (Quelle: Placer.AI, Invezz).