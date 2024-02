NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

169,47 USD +0,52% (15.02.2024, 20:47)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (15.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Simeon Gutman, Analyst von Morgan Stanley, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Er nehme den unbestätigten Medienbericht zur Kenntnis, dass der US-Einzelhandelsriese Gespräche über den Kauf des TV-Herstellers Vizio führe, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Eine solche potenzielle Akquisition wäre ein Spiel mit Daten und Werbung. Während Walmart, ein führendes Unternehmen im Medieneinzelhandel, wahrscheinlich nach Möglichkeiten suchen würde, seinen Vorteil in einem wettbewerbsintensiveren Umfeld auszubauen, und ein solches Geschäft wahrscheinlich kein Spiel um TV-Marktanteile sei, sei es auch nicht positiv für andere Elektronikeinzelhändler. Morgan Stanley schätze, dass Walmarts Werbegeschäft im Kalenderjahr 2023 einen Umsatz von 3,5 Mrd. USD generieren werde und bis 2025 auf 5,9 Mrd. USD anwachsen könnte.Simeon Gutman, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Walmart-Aktie mit einem Kursziel werde von 168 USD bestätigt. (Analyse vom 14.02.2024)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:157,46 EUR +0,20% (15.02.2024, 20:59)