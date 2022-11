(Mit Material von dpa-AFX)



Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

142,22 EUR -0,21% (16.11.2022, 08:48)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

147,44 USD +6,54% (15.11.2022, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (16.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Shopping-Riese Walmart habe am gestrigen Dienstag mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal, einem höheren Jahresumsatzziel sowie einem neuen Aktienrückkaufprogramm bei den Anlegern für Freude gesorgt. Die Aktie sei um 7,8 Prozent hochgesprungen. Damit sei das Papier der mit Abstand beste Wert des Tages im Dow Jones gewesen.Walmart habe im Sommer trotz hoher Inflation eine starke Nachfrage verbucht. Im dritten Quartal habe der Umsatz im Jahresvergleich um knapp neun Prozent auf 152,8 Milliarden Dollar zugelegt, wie der größte US-Einzelhändler am Dienstag mitgeteilt habe.Der Nettoquartalsverlust von 1,8 Milliarden US-Dollar sei dabei nicht ins Gewicht gefallen. Er sei wegen eines Vergleichs über 3,1 Milliarden Dollar aufgelaufen, den Walmart zur Beilegung eines Verfahrens wegen einer etwaigen Mitschuld an der Opioid-Krise in den USA akzeptiert habe.Bundesstaaten, Kommunen, Städte und Ureinwohnerstämme würden Betreibern großer Apothekenketten wie Walmart, CVS, Walgreens und Rite Aid vorwerfen, verheerenden Medikamenten-Missbrauch durch mangelnde Kontrolle beim Handel mit Schmerzmitteln verschärft zu haben. Die Unternehmen würden die Anschuldigungen zurückweisen und sich darauf berufen, lediglich von Ärzten verschriebene Pillen verkauft zu haben. Walmart habe betont, dass der Vergleich kein Schuldgeständnis sei. CVS und Walgreens hätten bereits Milliardenzahlungen zugestimmt.Auch die Gewinnprognose habe Walmart angehoben, rechne aber weiter mit einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen habe zudem ein Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar beschlossen.Die Aktie von Walmart notiere nur noch ganz knapp unter ihrem Allzeithoch, das im April dieses Jahres bei 160,77 Dollar markiert worden sei. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal bedeuten. "Der Aktionär" habe Walmart schon länger auf der Empfehlungliste. Seit der Kaufempfehlung im August 2018 könnten sich Anleger mittlerweile über Gewinne von mehr als 70 Prozent freuen.Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Walmart-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2022)