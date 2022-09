Börsenplätze Walmart-Aktie:



137,16 USD +2,70% (21.09.2022, 18:17)



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (21.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Das Papier des US-Einzelhandelsriesen überzeuge zurzeit durch relative Stärke. Seit Mitte Juni habe sich bei der Walmart-Aktie ein intakter Aufwärtstrend ausgebildet. Heute könne der Titel weiter zwei zulegen und stehe kurz vor der Überwindung der 200-Tage-Linie. Kurstreibend wirke sich v.a. diese Mitteilung des Konzerns aus.So habe Walmart angekündigt, für das Weihnachtsgeschäft 40.000 neue Saison- und Vollzeitmitarbeiter einzustellen. Das Unternehmen wolle nach eigenen Angaben eine Vielzahl von Positionen besetzen, darunter saisonale Filial- und Kundendienststellen. Hinzu kämen 1.500 Vollzeit-Lkw-Fahrer.Die Gesamtzahl der saisonalen Neueinstellungen falle zwar geringer aus als noch im letzten Jahr, als Walmart über 150.000 festangestellte und Vollzeitmitarbeiter anheuerte, sei allerdings angesichts der Wirtschaftsflaute und der schwächeren Konsumausgaben dennoch sehr beachtlich. Positiv sei auch die Ankündigung des Unternehmens, dass mehr als die Hälfte der eingestellten Saisonmitarbeiter in den USA im neuen Jahr in Teilzeit- oder Vollzeitstellen wechseln solle.Walmart sei eine Dauerempfehlung des "Aktionärs" und dürfte aufgrund seiner herausragenden Marktposition gestärkt aus der Krise hervorgehen. Anleger sollten an Bord bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link