Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

126,30 EUR +0,86% (09.08.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

128,87 USD +0,99% (09.08.2022, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (09.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Der US-Einzelhändler wolle seine kostenpflichtige Mitgliedschaft Walmart+ attraktiver gestalten. Dafür plane das Unternehmen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg ein Streaming-Angebot ins Abonnement zu implementieren. Brisant: Ausgerechnet der Marktführer Netflix solle nicht an den geheimen Gesprächen teilnehmen.Dem Bericht zufolge, der sich auf drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen berufe, spreche Walmart aktuell mit den Streaming-Anbietern Disney, Comecast und Paramount über eine Integrierung der jeweiligen Streaming-Dienste in das eigene Mitgliedschaftsabonnement.Der Hintergrund: Walmart+ koste in den USA pro Monat 12,95 USD und sei damit nur leicht günstiger als das des Mittbewerbers Amazon.com. Ein Amazon-Prime-Abo koste zwar 14,99 USD, umfasse aber neben den ebenfalls kostenlosen Lieferungen auch weitere Vorteile wie z.B. einen eigenen Streaming-Dienst (Prime Video) oder Ingame-Boni beim Spielen verschiedener Online-Spiele (Prime-Gaming). Im Kampf um die Abo-Kunden ziehe Walmart daher wegen der unattraktiveren Bedingungen oftmals den Kürzeren und wolle nun dagegen vorgehen.An der Wall Street gehe es für die Walmart-Aktie um 1% nach oben. Auch bei Comcast, Paramount und Walt Disney löse der Bericht keine Begeisterung aus. Die Aktien der drei Streaming-Anbieter würden in einem schwachen Marktumfeld zwischen 1 und 1,5% verlieren.Walmart stehe unter Zugzwang und müsse die Konditionen seiner Mitgliedschaft deutlich attraktiver gestalten, wenn die Abozahlen weiter wachsen sollen. Ein inkludierter Streaming-Dienst könnte dabei ein Schritt in die richtige Richtung sein. Im direkten Vergleich mit Amazon.com favorisiere "Der Aktionär" aber klar Letzteren, da dieser das deutlich umfangreichere Ökosystem besitze, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2022)Börsenplätze Walmart-Aktie: