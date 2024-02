NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

170,30 USD +0,60% (12.02.2024, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (13.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 175 USD auf 185 USD.Das Analysehaus sei der Ansicht, dass sich die Hausse noch in der frühen bis mittleren Phase befinde und sehe das Potenzial für eine anhaltende Outperformance auf Sicht von 12 bis 18 Monaten. Oppenheimer sei auch optimistisch, dass das Management PhonePe und/oder Flipkart später an die Börse bringen könnte, was den Wert für die Aktionäre erhöhen könnte. Kurzfristig sehe Oppenheimer jedoch das Potenzial für eine unter dem Konsens liegende Prognose für 2024, was auf die jüngsten Kommentare des Managements zu möglichen Deflationsperioden im Jahr 2024 und die Ungewissheit über produktmixbedingten Margenrückgang zurückzuführen sei. Walmart bleibe für Oppenheimer ein Top-Pick. Die Aktie habe sich nach den jüngsten Berichten schwer getan, so dass Oppenheimer von etwaigen Gewinnmitnahmen profitieren würde, sollten diese zustande kommen.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Walmart-Aktie weiterhin mit "outperform" ein. (Analyse vom 12.02.2024)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:158,24 EUR +0,09% (13.02.2024, 14:38)