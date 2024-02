NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (21.02.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) an.Nach dem "starken" Bericht von Walmart für das vierte Quartal würden die Analysten ihre Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 25 in Höhe von 7,00 USD aufrecht halten, was der Prognose von 6,70 bis 7,12 USD vor dem Split entspreche und die Prognose der BofA für ein Umsatz- und Unternehmenswachstum von 3 bis 4% für das gesamte Jahr widerspiegele. BofA sieht eine mehrfache Expansion, da digitale Werbung und Mitgliedschaft sowie Marktplatz-/Fullfilment-Services von Drittanbietern und andere Nebengeschäfte die Verbesserung der langfristigen Rentabilität unterstützen würden.Die Analysten von BofA Securities bewerten die Walmart-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel werde von 190,00 auf 200,00 USD gesteigert. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:163,40 EUR +0,43% (21.02.2024, 13:51)