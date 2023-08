Walmart-Aktien im Tageschart: Der Kurs der Aktie des Einzelhandelsriesen habe die Rückgänge von Mitte 2022 schnell abgewehrt, unterstützt durch einen starken US-Verbraucher und wettbewerbsfähige Preise gegenüber der Konkurrenz (Quelle: xStation5 von XTB).



Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

144,62 EUR -1,26% (17.08.2023, 16:44)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

157,71 USD -0,97% (17.08.2023, 16:33)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.08.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walmart: Starke Q2-Ergebnisse - AktiennewsDie Ergebnisse der größten Einzelhandelskette in den USA, Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) bestätigten die allgemeine Stärke der US-Verbraucher und die gute Gesundheit des Unternehmens, so die Experten von XTB.Aus dem Bericht sei hervorgegangen, dass die Konzentration des Unternehmens auf Lebensmittel auf Kosten von "diskretionären" Gütern wie Geräten, Haushaltswaren und anderen die gewünschten Ergebnisse gebracht habe. Der E-Commerce-Umsatz sei im Jahresvergleich um 24% gestiegen, wobei der Umsatz in den USA - dem Hauptmarkt des Unternehmens - um fast 6,3% zugenommen habe. Im Vergleich dazu habe der Konkurrent Target gestern einen um 5,4% niedrigeren Umsatz in den USA im Jahresvergleich und eine schwächere Prognose für das Gesamtjahr gemeldet.- Umsätze: 161,6 Mrd. USD gegenüber 160,22 Mrd. USD Prognose (5,7% Anstieg im Jahresvergleich)- Gewinn pro Aktie (EPS): 1,84 USD vs. 1,71 USD Prognosen- Freier Cashflow (FCF): 9 Milliarden US-Dollar gegenüber 0,2 Milliarden US-Dollar in Q1 und 12 Milliarden US-Dollar in Q4 2022- Lagerbestände: Rückgang um 7,1% gegenüber dem VorjahrDas Unternehmen habe seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, in dem es einen Gewinn je Aktie von 6,36 bis 6,46 US-Dollar erwarte (Analysten hätten 6,3 US-Dollar erwartet, zuvor habe Walmart eine Spanne von 6,1 bis 6,2 US-Dollar angegeben), bei einem Nettoumsatzwachstum von 4 bis 4,5% im Jahresvergleich (3,5% in früheren Schätzungen).Der vergleichbare Umsatz ohne Treibstoff sei um 5,5% gegenüber den Prognosen der Wall Street von 4,1% gestiegen. Die Umsätze mit Sam's Club-Mitgliedskarten seien um 7% gestiegen, wobei das Unternehmen die wachsende Beliebtheit in China und die Expansion auf dem dortigen Markt hervorgehoben habe.Die internationalen Umsatzerlöse seien im Vergleich zum Vorjahr um 11% gestiegen. Der bereinigte Betriebsgewinn sei im Jahresvergleich um 8,1% gestiegen, und die Nettomarge habe sich um 1,5% verbessert. Die ausgezeichnete Leistung beim freien Cashflow lasse auf noch bessere Werte in den nächsten beiden Quartalen hoffen, die saisonal bedingt deutlich stärker ausfallen würden.Vor allem zeige die Prognose von Walmart, dass das Unternehmen weder in den USA noch weltweit mit einer Rezession oder einem Konsumeinbruch rechne. In der ersten Reaktion auf die Ergebnisse hätten die Aktien des Unternehmens vor der Eröffnung der Wall Street um 1,5% zugelegt und seien, unterstützt durch höhere Prognosen für die kommenden Quartale, auf neue Höchststände über 161 USD pro Aktie geklettert.