Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.11.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Truist erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT).

Der US-Einzelhandelsriese habe solide Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet, aber die Aktie sei um 8% gefallen, da die Anleger eine stärkere Margenentwicklung erwartet hätten, insbesondere angesichts des Wachstums in den margenstärkeren Nebengeschäften, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Truist füge allerdings hinzu, dass Walmart trotz der anhaltenden Normalisierung der Lebensmittelpreise und des Drucks auf die Ermessensausgaben weiterhin ein solides Umsatzwachstum und die Aktie weitere Kursgewinne verzeichne.

Truist hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Walmart-Aktie bestätigt und das Kursziel von 168 auf 170 USD angehoben. (Analyse vom 17.11.2023)