NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

173,70 USD -1,23% (21.02.2024)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (22.02.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT).Walmart habe ein sehr starkes viertes Quartal verzeichnet, aber Piper sei der Meinung, dass es die Kommentare zu den Nicht-Einzelhandels-GuVs und die Aktiengewinne seien, die das Unternehmen am optimistischsten stimmen würden. Bemerkenswert sei, dass Walmart gesagt habe, dass die Einnahmen aus Werbung und Mitgliedschaft 20% des EBIT im GJ25 ausmachen würden. Die Marktdynamik beschleunige sich weiter und Walmart nutze sowohl den Wert als auch die Bequemlichkeit, um Marktanteile zu gewinnen, betone Piper. Walmart bleibe eine der bevorzugten Ideen von Piper in der Berichterstattung.Die Analysten von Piper Sandler bewerten die Walmart-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 210,00 auf 228,00 USD gesteigert. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:160,96 EUR +0,22% (22.02.2024, 11:31)