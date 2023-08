Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (23.08.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Aktienanalyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) von "Verkauf" auf "Halten" hoch.Glanzleistung in Q2: Mit einem Q2-Umsatz von USD 161,6 Mrd. und einer Steigerung von 5,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum habe die größte Einzelhandelskette der Welt die Konsensschätzungen der Analyst:innen von USD 159,7 Mrd. übertroffen. Beim Gewinn je Aktie seien die Konsensschätzungen noch deutlicher überflügelt worden - Walmart habe einen Gewinn je Aktie von USD 1,84 statt der erwarteten USD 1,77 erzielt. Analyst:innen seien im Vorfeld sogar von einem Gewinnrückgang ausgegangen. Die zuletzt rückläufige Bruttomarge habe sich im abgelaufenen Quartal leicht verbessern können und liege mit 24% knapp über dem Niveau des zweiten Quartals des Vorjahres. Der noch andauernde Lagerabbau über Preisnachlässe scheine aber trotzdem seine Spuren hinterlassen zu haben. Im Kernmarkt USA hätten die Lagerbestände signifikant reduziert werden können, während im internationalen Geschäft die Vorräte währungsbedingt, weiter aufgebaut worden seien.Wachstum in allen Sektoren: Wesentlicher Umsatztreiber in Q2 sei der Bereich E-Commerce gewesen, der um weitere 24% habe zulegen können und nun 15% des Konzernumsatzes ausmache. Nach Regionen betrachtet habe der Kernmarkt USA erneut seine Stärken ausspielen und um 5,4% zulegen können, wobei insbesondere das Lebensmittelgeschäft und der Vertrieb von Arzneimitteln hätten zulegen können. Auch das internationale Geschäft, das rund 17% des Umsatzes ausmache, habe erneut kräftig zulegen können. Das Plus von 11% sei vor allem auf starke Absatzzahlen in Indien, China und Mexiko zurückzuführen.Nach der guten Entwicklung im zweiten Quartal traue sich das Unternehmen zu, dieses Ergebnis halten zu können und untermauere dies mit einer Anhebung der Prognose: Für das dritte Quartal erwarte die in Bentonville, Arkansas, ansässige Kette einen Gewinn je Aktie in einer Bandbreite von USD 1,45 bis USD 1,50 - Analyst:innen hätten im Vorfeld ohnehin mit einem Gewinn am oberen Ende der Spanne gerechnet. Während in allen Geschäftsbereichen erneut Umsatzsteigerungen erwartet würden, dürften auf der Kostenseite steigende Löhne und Zinsaufwendungen die Belastungsfaktoren bleiben. Der interne Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2024 sei marginal angehoben worden, liege aber im Rahmen der Analystenschätzungen.Aldi Süd goes West: Der Discounter Aldi Süd treibe sein Wachstum in den USA mit einer Großübernahme voran. Wie der deutsche Einzelhändler Mitte August mitgeteilt habe, würden die US-Supermarktketten Winn-Dixie und Harveys Supermarket übernommen. Bereits vor der Übernahme habe Aldi Süd geplant, in diesem Jahr 120 neue Filialen in den USA zu eröffnen und das Filialnetz auf insgesamt über 2.400 Märkte auszubauen. Damit festige das Unternehmen seine Position als der am schnellsten wachsende Lebensmittelhändler in den USA. Für Walmart würden diese Bestrebungen langfristig ernstzunehmende Konkurrenz darstellen, da sich die US-Lebensmittelindustrie aktuell konsolidiere und immer mehr Kund:innen zu großen Supermärkten wie eben Walmart abwandern würden. Zwar sei man mit aktuell 4.717 Stores immer noch unangefochten die Nummer eins, aber auf den hinteren Rängen beginne sich etwas zu bewegen.Value (hatte) seinen Preis: Bewertungsseitig handelt die Aktie im Hinblick auf die eigene Historie im Bereich des langfristigen Durchschnitts, so der Analyst der RBI. Ein ähnliches Bild ergebe sich im Vergleich zum Gesamtmarkt. Die jüngste relative Stärke des S&P 500 habe den Aufschlag auf 21% verkleinert, verglichen mit durchschnittlich 25% in den letzten fünf Jahren. Mit +18% ist der Aufschlag zum Sektor zwar immer noch höher als wir es aus der Vergangenheit gewohnt waren, allerdings war die Bewertung bei der letzten Aktieninfo noch um einiges höher, so der Analyst der RBI. Im relativen Vergleich zu anderen Basiskonsumgüter-Einzelhändlern erscheine Walmart jedoch alles andere als günstig. Anhand ausgewählter Forward-Metriken (KGV, EV/EBITDA, EV/EBIT, KBV) lasse sich ableiten, dass die Aktie mit einem signifikanten Aufschlag handle.Die Erweiterung von Walmart zu einem Omnichannel-Einzelhandelsunternehmen mache weiterhin gute Fortschritte. Darüber hinaus habe der Einzelhandelsriese seine Probleme mit Überbeständen aus den Pandemiejahren hinter sich gelassen. Allerdings seien diese Vorteile für Investoren derzeit nur mit einem spürbaren Aufschlag zu erhalten. Gegenüber dem Gesamtmarkt und der Peer Group würden sich Bewertungsaufschläge ergeben, die kaum noch nennenswertes Kurspotenzial zulassen würden. Die Aufschläge hätten sich in den letzten Monaten dank optimistischerer Ertragsaussichten jedoch teilweise reduziert.Aus diesem Grund stuft Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die Walmart-Aktie von "Verkauf" auf "Halten" hoch. Das Kursziel ergebe sich aus einem relativen, marktbasierten Bewertungsansatz, der für die Geschäftsjahre 2023/24/25 eine im historischen Vergleich angemessene Prämie zum Sektor und Index sowie eine relative Bewertung im Vergleich zur eigenen Historie berücksichtige. (Analyse vom 23.08.2023)