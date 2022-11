Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

140,52 EUR +4,90% (15.11.2022, 15:09)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

138,35 USD -2,91% (14.11.2022)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (15.11.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltweit größte Einzelhändler habe mit guten Zahlen aufhorchen lassen: Die im Vorfeld pessimistischen Analystenschätzungen hätten sich nicht bewahrheitet und Walmart habe auf ganzer Linie überzeugen können. Der Ausblick für das letzte Quartal dieses Jahres sei angehoben worden.Die größte Einzelhandelskette der Welt habe mit einem Q3-Umsatz von USD 152,8 Mrd. zwar einen leichten Rückgang im Vergleich zur Vorperiode vermeldet, der Analystenkonsens von USD 147,9 Mrd. sei aber deutlich übertroffen worden. Der Gewinn je Aktie sei ebenfalls überboten worden - Walmart habe einen Gewinn je Aktie von USD 1,50 anstatt der Schätzungen von USD 1,32 erzielt. Analysten hätten im Vorfeld auch bei weiteren Metriken mit deutlich schlechteren Zahlen gerechnet, die Befürchtungen über einen heftigen Rücksetzer aufgrund der konjunkturellen Abkühlung hätten sich nicht bewahrheitet.Zudem hätten die bereinigten betrieblichen Aufwendungen gesenkt werden können, was in erster Linie auf ein starkes Umsatzwachstum und niedrigere Kosten im Zusammenhang mit COVID-19 zurückzuführen sei. E-Commerce werde weiterhin forciert und der Umsatz in dieser Sparte habe um satte 16% wachsen können.Die letzte Empfehlung zu Walmart lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 15.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity