Die guten Quartalszahlen von Walmart würden beweisen, dass die US-Verbraucher und mit ihr die US-Wirtschaft unverändert in guter Verfassung seien. Das dürfte nicht nur der Aktie selbst, sondern auch dem in den vergangenen Wochen mit hohen Unsicherheiten behafteten Gesamtmarkt auf die Sprünge helfen, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.08.2023)



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Der Einzelhandelsgigant Walmart liefere - längst nicht nur Einkäufe bis vor die Haustüre, sondern vor wenigen Minuten auch starke Zahlen. Die würden beweisen, dass US-Verbraucher weiter bei guter Laune und entsprechend konsumfreudig seien. Der US-Wirtschaft dürfe die Puste so schnell nicht ausgehen.Die Quartalszahlen von Walmart würden traditionell als Stimmungstest für die US-Verbraucher und damit auch die gesamte US-Wirtschaft gelten. Denn die sei Schätzungen zufolge etwa 70 Prozent vom privaten Konsum abhängig.Nach den starken Einzelhandelsdaten vom Dienstag, im Juli seien die US-Einzelhandelsumsätze gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozent geklettert, sowie dem gestern zufriedenstellenden Quartalsergebnis von Konkurrent Target sei durchaus zu erwarten gewesen, dass Walmart ein gutes Zahlenwerk würde präsentieren können.Angesichts der Tatsache, dass die Erlöse in Höhe von 161,6 Mrd. Dollar die Prognose um 2,4 Mrd. Dollar hätten übertreffen können, dürfe aber vorbehaltlos von einer gelungenen Überraschung gesprochen werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeute das einen Anstieg von knapp sechs Prozent.Die Prognose für das kommende Quartal sei zurückhaltend ausgefallen, was angesichts des finanziell konservativ agierenden Managements aber keine Überraschung sei. Gegenüber dem Vorjahresquartal werde ein Umsatzwachstum von drei Prozent erwartet, also eine Verlangsamung gegenüber dem im abgelaufenen Quartal starken Wachstum.Für das Gesamtjahr stelle Walmart mit vier bis 4,5 Prozent aber ein angesichts der schieren Größe des Unternehmens beachtlichen Zuwachs in Aussicht. Den Gewinn schätze das Management auf etwa 6,40 Dollar pro Aktie. Damit wäre das Unternehmen für 2023 mit dem Fünfundzwanzigfachen seiner Gewinne bewertet, was im Rahmen des langjährigen Mittels liege.Die Papiere von Walmart würden sich seit Mai letzten Jahres in einem ebenso starken wie stabilen Aufwärtstrend befinden. Erst vor wenigen Tagen habe die Aktie das im vergangenen Jahr markierte Allzeithoch übertreffen und auf knapp 163 Dollar ansteigen können.Mit den soeben gemeldeten Zahlen und der ansprechenden Kursreaktion in der Vorbörse dürften die Käufer alle nötigen Trümpfe für eine Ausbruchsrally in ihren Händen halten. Auch andere Einzelhändler sollten profitieren können.