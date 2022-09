Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

131,70 EUR -0,24% (01.09.2022, 08:48)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

132,55 USD +0,05% (31.08.2022, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (01.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) weiterhin zu kaufen.Der größte amerikanische Einzelhändler habe am Mittwoch eine Erhöhung seiner Mitgliedschaftsbeiträge verkündet. Sowohl das Basis-Abonnement als auch der teurere "Plus"-Tarif würden in Kürze laut Medienberichten teuer. An der Wall Street könne die Walmart-Aktie zur Wochenmitte von der Nachricht allerdings nicht profitieren.Mitte August habe Walmart überraschend starke Zahlen veröffentlicht. Demnach sei der Umsatz um mehr als acht Prozent von 141,05 Millionen auf 152,9 Milliarden Dollar geklettert, während der Gewinn je Aktie mit 1,77 Dollar ebenfalls über den Analystenprognosen gelegen habe, die zuvor auf 1,61 Dollar gelautet habe.Die Top-Zahlen seien allerdings nicht von ungefähr gekommen: Die Zahl der Abonnenten, die gegen eine Jahresgebühr eine Mitgliedschaft an Sam's Club erwerben würden, sei zuletzt auf ein Rekordhoch gestiegen. Mitglieder von Sam's Club würden unter anderem exklusive Angebote und andere Vorteile beim Shoppen erhalten.Walmart wolle die Beliebtheit seines Abonnements nun nutzen, um eine Preiserhöhung durchzusetzen: Ab dem 17. Oktober koste das Club-Abo (die Basisvariante) laut CNBC 50 statt 45 Dollar im Jahr. Der Preis für die höherwertige "Plus"-Mitgliedschaft steige derweil um 10 auf 110 Dollar jährlich. Während es bei der Basis-Variante die erste Preiserhöhung seit neun Jahren sei, werde der Preis für das Plus-Abo sogar erstmal seit der Einführung des Abonnements im Jahr 1999 angehoben.Die Preiserhöhung dürfte das Umsatzwachstum bei Walmart ankurbeln. Gleichzeitig schrumpfe durch die Maßnahme der Abstand auf den Konkurrenten Costco. Dieser verlange für sein Basis-Abo 60 Dollar und für die Gold-Variante 120 Dollar im Jahr.Aus Sicht des "Aktionär" bleibt die Walmart-Aktie ein Kauf: Kursziel 180,00 Euro, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Walmart-Aktie. (Analyse vom 31.08.2022)