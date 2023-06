NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

149,67 USD -0,09% (06.06.2023, 17:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (06.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Oppenheimer:Rupesh Parikh, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) mit "outperform" und einem Kursziel von 165 USD ein.Nach der Teilnahme an der Walmart-Analystenveranstaltung und dem Aktionärstreffen habe sich Parikh weiterhin zuversichtlich gezeigt in Bezug auf die Top-Pick-Rangliste und die Fähigkeit des Unternehmens, das Einzelhandelsuniversum in einem in letzter Zeit schwierigeren Umfeld weiterhin zu übertreffen. Die Unternehmensleitung sei weiterhin zuversichtlich, das Betriebsergebnis schneller zu steigern als den Umsatz, wobei sich die Lücke in den kommenden Jahren möglicherweise noch vergrößern werde. Darüber hinaus komme das gesamte Ökosystem von Walmart in Schwung, vom E-Commerce über die Einzelhandelsmedien bis hin zu den Produktivitätsbemühungen. Die Umgestaltung der US-Filialen laufe bisher recht gut und sei vielversprechend, und das Management sei zuversichtlich, die Preisführerschaft zu erlangen und auf Wettbewerbsentwicklungen reagieren zu können.Rupesh Parikh, Analyst von Oppenheimer, stuft die Walmart-Aktie mit "outperform" ein. (Analyse vom 05.06.2023)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:139,90 EUR +0,04% (06.06.2023, 17:04)