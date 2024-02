NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

169,29 USD +0,41% (15.02.2024, 21:59)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (16.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Evercore ISI:Evercore ISI setzt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) auf die Liste "Tactical Underperform".Evercore ISI stufe den US-Einzelshandelskonzern vor den am 20. Februar anstehenden Q4-Ergebnissen mit einem negativen "Tactical Trading Call" ein und setze die Aktie auf die "Tactical Underperform"-Liste des Analysehauses, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Evercore ISI sei zwar der Ansicht, dass Walmart die Schätzungen der Marktteilnehmer für das vierte Quartal erfüllen werde, sehe jedoch aufgrund der wahrscheinlich konservativen Prognosen und des Tonfalls in Bezug auf die Verbraucher ein kurzfristiges Abwärtspotenzial im mittleren einstelligen Bereich für die Aktie. Bei einem Short-Interesse von nur 2% und einer positiven Einstellung der meisten Anleger gegenüber dem Titel sehe Evercore ISI das Risiko einer leichten kurzfristigen Korrektur.Evercore ISI hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Walmart-Aktie mit einem Kursziel von 182 USD bestätigt. (Analyse vom 14.02.2024)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:158,10 EUR +0,61% (16.02.2024, 15:02)