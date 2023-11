Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

154,10 EUR +0,17% (07.11.2023, 13:41)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

164,88 USD +0,13% (06.11.2023, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (07.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) vor den Quartalsergebnissen unverändert mit "outperform" ein.Ähnlich wie in den letzten Quartalen erwarte Oppenheimer, dass die anhaltende, breit angelegte Dynamik im gesamten Unternehmen, einschließlich der Walmart U.S. Lebensmittel- und Gesundheits-/Wellness-Kategorien, zu einer weiteren überplanmäßigen Auslieferung führen werde.Oppenheimer hebe seine Schätzungen erneut an und gehe davon aus, dass die Q4-Prognose des Managements mindestens den Markterwartungen von 1,66 USD entsprechen werde. In Anbetracht der derzeitigen spitzenmäßigen relativen Bewertungsparameter, der positiven Anlegerstimmung und der deutlichen Outperformance in letzter Zeit wäre das Unternehmen in der Lage, von etwaigen Gewinnmitnahmen zu profitieren, falls diese eintreten würden, und nicht auf einen positiven Katalysator zu warten.Laut den Analysten von Oppenheimer bleibt die Walmart-Aktie ein Top-Pick und sie stufen den Titel weiterhin mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 175 auf 185 USD angehoben. (Analyse vom 07.11.2023)Börsenplätze Walmart-Aktie: