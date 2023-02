Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

138,30 EUR -0,06% (22.02.2023, 14:03)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

147,33 USD +0,61% (21.02.2023, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (22.02.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Analyst Rupesh Parikh von Oppenheimer:Rupesh Parikh, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) mit dem Votum "outperform" ein.Nach den Ergebnissen von Walmart sage Rupesh Parikh, dass die zugrunde liegende Gesundheit des Unternehmens stärker aussehe, als das Unternehmen vor dem Druck erwartet habe, mit größeren Anteilsgewinnen im Lebensmittelbereich, einer gesunden Dynamik bei alternativen Einnahmequellen und mehr Disziplin an der Capex-Front.Oppenheimer sehe die Prognose des Managements für Walmart U.S. Comp. von +2%-2,5% als konservativ an, angesichts der Erwartung einer stärkeren Lebensmittelinflation, des Potenzials für anhaltende Anteilsgewinne und einer hohen einstelligen Umsatzdynamik ab 2022. Angesichts der neu gesetzten Messlatte und der günstigen fundamentalen Einschätzungen des Unternehmens nehme Oppenheimer Walmart nach einer mehrmonatigen Unterbrechung wieder in den Top-Pick-Status auf.Rupesh Parikh, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Walmart mit dem Rating "outperform" ein. Parikhs Kursziel liege bei 160 USD. (Analyse vom 22.02.2023)Börsenplätze Walmart-Aktie: